Блогеру-миллионнику подарили 5001 розу на день рождения (видео)

Казахстанский блогер-миллионник Анеля Кенжибекова отметила 23-летие. В подарок она получила 5001 розу. Видео девушка выложила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

"Отдам все силы, чтобы ты была счастливой!" - подписала она видео. На нем видно, как несколько парней занесли в дом к имениннице огромные букеты роз. Анеля уточнила после, что ей подарили 5001 розу.

Жазира Еркин, Балжан Бидаш, Ерке Есмахан, AYREE и другие знаменитости поздравили именинницу с днем рождения. А ее подписчики по-разному отреагировали на подарок.

"Вот это масштаб! Осталось только добавить симфонический оркестр для полной атмосферы!", "Не покидает мысль, что лучше бы деньгами", "Да он красавчик", "Девочки, не нужно им завидовать. Это еще надо доказать, что есть такой мужик, который может отправить столько цветов", "Ты этого достойна", "Это наш зять?", "Пустая трата денег", "Просто шок", - высказались комментаторы в соцсети.

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