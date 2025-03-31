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"Красавчик и красавица": вышедшая замуж AYREE показала романтические кадры с супругом

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AYREE с мужем
AYREE с мужем. Фото: instagram.com/ayreeofficial

Казахстанская исполнительница AYREE, несколько месяцев назад вышедшая замуж, показала в Instagram кадры с супругом - клипмейкером Нуркеном Касымовым, передает NUR.KZ.

В начале декабре AYREE неожиданно сделали романтическое предложение руки и сердца и она ответила согласием своему избраннику. Чуть позже молодые люди совершили обряд "неке".

Певица показала фото и видео с супругом. AYREE и Нуркен запечатлелись во время прогулки по городу. На кадрах молодые люди держатся за руки и не скрывают своего счастья. Фанаты заявили, что они прекрасная пара.

"Очень гармоничная пара", "Будьте счастливы", "Как корейские актеры", "Какие классные", "Самая прекрасная пара", "Как из дорамы", "Красавчик и красавица", "Золотая девочка, счастья тебе", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231687-krasavchik-i-krasavica-vyshedshaya-zamuzh-ayree-pokazala-romanticheskie-kadry-s-suprugom/