"Красавчик и красавица": вышедшая замуж AYREE показала романтические кадры с супругом

Казахстанская исполнительница AYREE, несколько месяцев назад вышедшая замуж, показала в Instagram кадры с супругом - клипмейкером Нуркеном Касымовым, передает NUR.KZ.

В начале декабре AYREE неожиданно сделали романтическое предложение руки и сердца и она ответила согласием своему избраннику. Чуть позже молодые люди совершили обряд "неке".

Певица показала фото и видео с супругом. AYREE и Нуркен запечатлелись во время прогулки по городу. На кадрах молодые люди держатся за руки и не скрывают своего счастья. Фанаты заявили, что они прекрасная пара.

"Очень гармоничная пара", "Будьте счастливы", "Как корейские актеры", "Какие классные", "Самая прекрасная пара", "Как из дорамы", "Красавчик и красавица", "Золотая девочка, счастья тебе", - написали пользователи соцсети.