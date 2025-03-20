"Сила - в терпении": Жулдыз Абдукаримова оставила интригующий комментарий к своим фото

Казахстанская актриса, звезда фильмов "Когда ангелы спят", "Ажырасам", показала атмосферные фото в заснеженных горах. Супруга певца Кайрата Нуртаса сопроводила их интригующим комментарием, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова выложила фото в своем Instagram. На них звезда фильма "Ажырасам" снялась в горах сидящей на снегу в черном пальто и солнцезащитных очках, а также кожаных сапогах.

Супруга Кайрата Нуртаса отказалась от макияжа, ее волосы распущены, что придает образу легкости.

Актриса смотрит на чистое голубое небо и наслаждается свежим горным воздухом, а также солнечным лучами. Снимки Жулдыз сопроводила интригующим комментарием, в котором поразмышляла о силе, слабости и терпении.

"Слабость - в силе. Сила - в терпении. Терпение - в спокойствии", - написала она.

Отметим, что немногим ранее Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова появились вместе на свадьбе блогеров-миллионников.