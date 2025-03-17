Актер из казахстанского сериала "Патруль" стал солдатом

Актер, исполнивший одну из главных ролей в популярном казахстанском сериале "Патруль", Білімжан Тұрсынов недавно принял присягу в рядах Национальной гвардии, передает NUR.KZ со ссылкой на РгК "Шығыс".

Как сообщает пресс-служба регионального командования "Шығыс", в настоящее время парень из Семея проходит срочную службу в воинской части 5518 в Усть-Каменогорске.

Артист на высоком уровне сыграл роль полицейского в сериале "Патруль". После успешной роли в сериале Білімжану поступили предложения от отечественных режиссеров сняться в новых кинопроектах. Но молодой актер выбрал в первую очередь исполнение воинского долга.

"Я горд, что стал частью Национальной гвардии. Гвардейцы будут нести патрульную службу на улицах города, помогая обеспечивать порядок и безопасность граждан. Служба Родине - это долг, который необходимо исполнить с честью и достоинством. Но я всегда смогу вернуться в искусство и, безусловно, буду рад продолжить карьеру в кино. Особенно мне нравится сниматься в комедийных фильмах", - поделился впечатлениями молодой человек.

До службы в армии актер активно выступал в Семейском государственном казахском музыкально-драматическом театре имени Абая, участвуя в таких спектаклях, как "Сотанайдың соңғы үйленуі" и "Әйел махаббаты".

Білімжан Тұрсынов. Фото: РгК "Шығыс" НГ РК

"Білімжан стремится достичь известности в киноиндустрии, вдохновляясь примером голливудской звезды Джонни Деппа", - отметили в пресс-службе регионального командования.

Ранее в Усть-Каменогорске гвардеец сделал предложение руки и сердца своей девушке после военной присяги. Предложение стало сюрпризом для девушки, она ответила согласием. Собравшиеся аплодировали паре и выразили огромную поддержку.

А в Павлодаре гвардеец с супругой после присяги провели гендер-пати с помощью сослуживцев будущего отца. Осенью 2024 года парень узнал, что станет отцом, а 10 декабря его призвали в Национальную гвардию. Молодожены узнали, что у них будет дочка.