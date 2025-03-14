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Звезда сериала "Сваты" стала мамой во второй раз и показала фото новорожденной дочери

Опубликовано:

Анна Кошмал
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina

30-летняя звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал стала мамой во второй раз. Актриса показала фотографии новорожденной дочери в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Сваты" уже 7 лет в браке и воспитывает с мужем шестилетнего сына Михаила. Анна поделилась своей радостью и сообщила о рождении дочери.

"Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограммчика наконец-то на руках! Мы не можем быть счастливее!

Спасибо всем врачам, которые сделали появление принцессы на свет максимально комфортным и быстрым. Спасибо, любимые, мои родные и близкие, за поддержку и любовь", - написала она.

Анна также отметила, что они с мужем теперь являются родителями двоих детей и привыкают к этому прекрасному статусу.

Подписчики поздравили молодую маму с пополнением в семье и пожелали ее малышке счастья и крепкого здоровья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2227980-zvezda-seriala-svaty-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz-i-pokazala-foto-novorozhdennoy-docheri/