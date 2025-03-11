"Без навигатора потеряешься там": блогеры-миллионники показали новый трехэтажный дом

Отечественные блогеры-миллионники, супруги Дархан Жолшыбеков и Дарига Нуркеева, известная в соцсети как Daricorn, показали свой новый роскошный дом, передает NUR.KZ.

Дархан пожелал своим подписчикам, чтобы у каждого из них был такой дом.

"Новый дом. Желаю и вам такой радости", - отметил блогер-миллионник.

На кадрах он показал, как выглядит его шикарный трехэтажный дом с широким двором, расположенный у подножья гор.

Для супруги и маленькой дочери Дархан организовал у входа красную дорожку. На первом этаже расположена светлая просторная гостиная, на лифте супруги отправились на другие этажи.

На третьем этаже находятся несколько спален, ванные комнаты, на третьем и втором этажах есть также балконы.

Супругов с новосельем поздравили Жазира Еркин, Фариза Ескермес, Бейбит Алибеков, Серик Ибрагимов и другие знаменитости.

"Без навигатора потеряешься там", "Поздравляем, ребята", "Даже если я к вам перееду, мы будем в большом доме встречаться раз в неделю", "Это не дом, а ЖК", - написали в Сети.

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