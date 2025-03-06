"Когда рядом любящий муж, жена цветет": новое видео Пугачевой вызвало обсуждение в Сети

75-летняя советская и российская певица Алла Пугачева умилила чувством юмора поклонников. Новое видео с Примадонной появилось в Instagram ее супруга, юмориста Максима Галкина, передает NUR.KZ.

Ранее Галкин делился свежим фото Пугачевой в стильном образе. Кадры с мероприятия, устроенного в честь встречи весны, появились в его блоге.

На них певица сидит в кресле на лоне природы, а перед ней красуется оригинальный торт в виде коробки с белыми и желтыми тюльпанами.

"Какой торт на первое воскресенье весны!" - восклицает Алла Борисовна, а затем пробует сладкий лепесток от тюльпана, после она делает вид, что пытается съесть торт целиком. За кадром звучит смех.

Чувство юмора Примадонны оценили и ее поклонники.

"Какое счастье видеть вас счастливой и красивой", "Обожаю вас и вашу семью", "Чувство юмора семейное", "Когда рядом любящий муж, жена цветет!!! Красотка невероятная", "Будьте счастливы, Максим и Алла", - написали комментаторы.

Накануне 75-летняя Пугачева вышла на связь с подписчиками, отметив, что она "душой со своими фанатами".