"Душой с вами": 75-летняя Пугачева вышла на связь с подписчиками

75-летняя советская и российская певица Алла Пугачева опубликовала новый пост в соцсети, в котором выразила свою любовь к фанатов и показала новое фото, передает NUR.KZ.

Накануне Галкин поделился свежим фото Пугачевой в стильном образе. На связь с подписчиками вышла и сама Примадонна.

"Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", – написала певица.

"Красивая Алла Борисовна", "До чего же хороша наша, Алла Борисовна. Спасибо за праздник! За любовь, с вами всей душой!", "Восторг", "Любимая наша Аллочка Борисовна, вы прекрасны, как всегда. Живите долго!", "Наша солнечная, наша яркая, наша самая красивая, наша любимая Алла", "Красота и молодость в душе. Все остальное бесконечная и нескончаемая зависть", - отреагировали в Сети.