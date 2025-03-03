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Эзотерика

"Это девочка?": фанаты решили, что Ерке не сообщила им о рождении третьего ребенка

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная исполнительница Ерке Есмахан ответила на вопрос подписчиков в соцсети, родила ли третьего малыша. Фанаты обвинили ее в том, что она не сообщила радостную весть, передает NUR.KZ.

Ерке показала скрины сообщений, которые ей пишут в соцсети.

"Почему вы не сообщили нам о рождении ребенка? Создаете интригу", - обвинили Ерке в соцсети фанаты.

Удивленная певица ответила на громкое заявление.

"Если бы я родила, то зачем мне скрывать это? Даже если я дома тихо лежу, не даете мне покоя", - написала она в сторис.

Однако ей снова пришло сообщение в директ.

"Поздравляю, это девочка?" - спросила фанатка.

"Не читают внимательно то, что написано в сторис, или же читают и не понимают?" - заключила она.

Мы также писали, что Ерке ответила на обвинения в хвастовстве. Она также рассказала, чем занимается в декрете, и назвала срок беременности.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2225003-eto-devochka-fanaty-reshili-chto-erke-ne-soobshchila-im-o-rozhdenii-tretego-rebenka/