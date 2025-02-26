"Меня стали называть "аға": отметивший 36-летие Кайрат Нуртас написал пост-откровение

Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас накануне отметил 36-летие. Артист написал пост-откровение в Instagram и разместил фото с женой и детьми, передает NUR.KZ.

25 февраля Кайрату Нуртасу исполнилось 36 лет. Певец отметил день рождения в кругу родных и близких. Днем ему устроили сюрприз мама и родственники, а вечером он побывал на ужине с женой и детьми. Певец написал пост-откровение, он поделился своими эмоциями.

"Я достиг средних лет. У меня есть своя доля, своя непокоренная крепость и вершина, которую я покорил, есть свой путь, по которому я иду. Я всем доволен. Окружающие стали называть меня "аға" и просить совета.

По возможности я открываю свое сердце и обнимаю и друга, и врага как брата. Я счастлив со своей семьей. Чудесный день. Это день моего рождения", - написал он.

Поклонники и звездные коллеги тепло поздравили артиста с днем рождения.