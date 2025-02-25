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"Красавица моя любимая": Алла Пугачева прокомментировала видео Кристины Орбакайте

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Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k

53-летняя певица Кристина Орбакайте разместила новое видео в Instagram-аккаунте и порадовала фанатов. Ею также восхитилась ее звездная мама Алла Пугачева, передает NUR.KZ.

Кристина Орбакайте прошлась по набережной с очаровательной улыбкой под песню Аллы Пугачевой "Озеро надежды".

"Всем мира и добра", - подписала она свою публикацию.

Одна из первых отреагировала на видео ее 75-летняя звездная мама.

"Красавица моя любимая", - написала она, добавив "красное сердечко".

"Обожаю песни Пугачевой. Лучше пока никого нет", "Я уже не могу отличить, где Кристина, где Алла, только узнаю по росту", "Красивая и стильная", "Показалось, Кристина поет! Кристиночка, вы должны спеть эту песню для нас в следующем туре", "Тут очень на маму похожа", - высказались в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2223533-krasavica-moya-lyubimaya-alla-pugacheva-prokommentirovala-video-kristiny-orbakayte/