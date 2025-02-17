Участник группы "Ирина Кайратовна" отметил 2-летие сына (фото)

Участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов и его супруга Чинара отметили 2-летие своего первенца Дархана. Кадры с детского праздника появились в соцсети, передает NUR.KZ.

На детский праздник были приглашены близкие друзья пары с их детьми. Роботы-трансформеры, воздушные шары, звезды под потолком, подарки, праздничный стол, веселые игры - день рождения маленького Дархана в стиле мультфильма "Тачки" прошел на славу.

Именинник первым отведал торт, который украшали забавные герои "Тачек". Взрослые веселились вместе с детьми и танцевали под песни "Ирины Кайратовны".

Азамат и его жена Чинара были счастливы, они также показали подросшую дочь Амани.

Напомним, пополнение в их семье произошло в ноябре прошлого года - Азамат Маркленов и Чинара стали родителями во второй раз. Певец назвал себя самым счастливым человеком в мире.

Мы также писали, что жена Азамата Маркленова показала фото мужа с новорожденной дочерью.

Сторис жены Азамата Маркленова. Скриншот: instagram.com/chichixxan