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Участник группы "Ирина Кайратовна" отметил 2-летие сына (фото)

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Азамат Маркленов с женой
Азамат Маркленов с женой. Фото: instagram.com/chichixxan

Участник группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов и его супруга Чинара отметили 2-летие своего первенца Дархана. Кадры с детского праздника появились в соцсети, передает NUR.KZ.

На детский праздник были приглашены близкие друзья пары с их детьми. Роботы-трансформеры, воздушные шары, звезды под потолком, подарки, праздничный стол, веселые игры - день рождения маленького Дархана в стиле мультфильма "Тачки" прошел на славу.

Именинник первым отведал торт, который украшали забавные герои "Тачек". Взрослые веселились вместе с детьми и танцевали под песни "Ирины Кайратовны".

Азамат и его жена Чинара были счастливы, они также показали подросшую дочь Амани.

Напомним, пополнение в их семье произошло в ноябре прошлого года - Азамат Маркленов и Чинара стали родителями во второй раз. Певец назвал себя самым счастливым человеком в мире.

Мы также писали, что жена Азамата Маркленова показала фото мужа с новорожденной дочерью.

Сторис жены Азамата Маркленова
Сторис жены Азамата Маркленова. Скриншот: instagram.com/chichixxan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2221272-uchastnik-gruppy-irina-kayratovna-otmetil-2-letie-syna-foto/