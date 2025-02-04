"Ваш талант, голос и музыка вдохновляют": Нагиму Ескалиеву поздравили с 71-летием в соцсети
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Известная советская и казахстанская певица, народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева накануне отметила 71-летие. К своему дню рождения артистка напиcала пост в соцсети, передает NUR.KZ.
3 февраля Нагима Ескалиева отметила день рождения - певице исполнился 71 год. В свой праздник именинница обратилась к себе в соцсети.
"Самое главное - жива и здорова! С днем рождения, Нагимуша", - написала она.
Певица также разместила фото, на котором запечатлелась в сиреневом платье сидя в кресле с микрофоном. Ее обаятельная улыбка сделала фото еще ярче.
Фанаты и коллеги поздравили любимую артистку с днем рождения.
"Вы моя любимая певица, здоровья и долголетия вам!", "Дорогая Нагима Хабдуловна! Ваш талант, уникальный голос и душевная музыка вдохновляют многих и несут радость в сердца поклонников", "Для меня вы - одна из самых харизматичных певиц нашей страны! Как бы я хотела побывать на вашем концерте", "Настоящая, народная, с днем рождения вас, Нагима Хабдуловна!", "Золотой человек", - гласят комментарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2217738-vash-talant-golos-i-muzyka-vdohnovlyayut-nagimu-eskalievu-pozdravili-s-71-letiem-v-socseti/