"Ваш талант, голос и музыка вдохновляют": Нагиму Ескалиеву поздравили с 71-летием в соцсети

Известная советская и казахстанская певица, народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева накануне отметила 71-летие. К своему дню рождения артистка напиcала пост в соцсети, передает NUR.KZ.

3 февраля Нагима Ескалиева отметила день рождения - певице исполнился 71 год. В свой праздник именинница обратилась к себе в соцсети.

"Самое главное - жива и здорова! С днем рождения, Нагимуша", - написала она.

Певица также разместила фото, на котором запечатлелась в сиреневом платье сидя в кресле с микрофоном. Ее обаятельная улыбка сделала фото еще ярче.

Фанаты и коллеги поздравили любимую артистку с днем рождения.

"Вы моя любимая певица, здоровья и долголетия вам!", "Дорогая Нагима Хабдуловна! Ваш талант, уникальный голос и душевная музыка вдохновляют многих и несут радость в сердца поклонников", "Для меня вы - одна из самых харизматичных певиц нашей страны! Как бы я хотела побывать на вашем концерте", "Настоящая, народная, с днем рождения вас, Нагима Хабдуловна!", "Золотой человек", - гласят комментарии.