Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ваш талант, голос и музыка вдохновляют": Нагиму Ескалиеву поздравили с 71-летием в соцсети

Опубликовано:

Нагима Ескалиева
Нагима Ескалиева. Фото: instagram.com/nagima_yeskaliyeva

Известная советская и казахстанская певица, народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева накануне отметила 71-летие. К своему дню рождения артистка напиcала пост в соцсети, передает NUR.KZ.

3 февраля Нагима Ескалиева отметила день рождения - певице исполнился 71 год. В свой праздник именинница обратилась к себе в соцсети.

"Самое главное - жива и здорова! С днем рождения, Нагимуша", - написала она.

Певица также разместила фото, на котором запечатлелась в сиреневом платье сидя в кресле с микрофоном. Ее обаятельная улыбка сделала фото еще ярче.

Фанаты и коллеги поздравили любимую артистку с днем рождения.

"Вы моя любимая певица, здоровья и долголетия вам!", "Дорогая Нагима Хабдуловна! Ваш талант, уникальный голос и душевная музыка вдохновляют многих и несут радость в сердца поклонников", "Для меня вы - одна из самых харизматичных певиц нашей страны! Как бы я хотела побывать на вашем концерте", "Настоящая, народная, с днем рождения вас, Нагима Хабдуловна!", "Золотой человек", - гласят комментарии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2217738-vash-talant-golos-i-muzyka-vdohnovlyayut-nagimu-eskalievu-pozdravili-s-71-letiem-v-socseti/