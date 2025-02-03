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"Улыбайтесь чаще": Али Окапов рассказал о принципе жизни и вдохновил фанатов

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов порадовал фанатов новой публикацией в Instagram, где поделился принципом жизни. Артист никогда не сидит без дела, передает NUR.KZ.

В начале года Али рассказал, что готов к претворению в жизнь новых творческих планов. Окапов уже приступил к действию и отметил, что вся его жизнь - это и есть движение.

"Движ порождает движ. Не помню, кто это сказал из моих друзей, но эта формула на самом деле работает со мной. По сути, это принцип жизни акулы, а также закон физики, где никакая энергия не проходит бесследно", - заявил Али.

"Улыбайтесь чаще, вам идет, классный", "Особый стиль песен Али", "Супер", "Хороший человек", - прокомментировали в соцсети.

Ранее Али Окапов показал теплые фото с подросшим сыном. Фанаты заявили, что маленький Зейн - копия своей звездной бабушки, народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2217587-ulybaytes-chashche-ali-okapov-rasskazal-o-principe-zhizni-i-vdohnovil-fanatov/