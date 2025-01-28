"У меня не было другой мечты": Жулдыз Абдукаримова рассказала о своем выборе
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Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова, супруга популярного певца Кайрата Нуртаса, рассказала о своей мечте, которую претворила в жизнь, передает NUR.KZ.
Подписчики, с которыми Жулдыз часто делится сокровенным, спросили ее, кем бы она работала, если бы не была известной.
Жена Кайрата Нуртаса ответила однозначно - она осталась верна своей детской мечте и не считает себя знаменитой.
"Мне кажется, что известность не имеет отношения к моей профессии. По профессии я - актриса, и мечтала ею стать с детства, училась, набиралась опыта, а сейчас служу своему делу насколько хватает сил и возможностей.
У меня не было другой мечты, другой цели и другого направления", - заявила Абдукаримова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2215932-u-menya-ne-bylo-drugoy-mechty-zhuldyz-abdukarimova-rasskazala-o-svoem-vybore/