"Искать надо себя": Асель Садвакасова обратилась к фанатам

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, которая сейчас живет в США, опубликовала атмосферное видео с пляжа Майами и обратилась к поклонникам с важным посылом, передает NUR.KZ.

Отправившись на пляж в гордом одиночестве, кинозвезда отметила, что не нужно ждать кого-то, чтобы делать те вещи, которые хочется в жизни.

"Всю жизнь мы постоянно кого-то ищем. Кто нас поймет, окружит заботой, будет веселить и примет такими, какие мы есть, возьмет ответственность за нас и нашу жизнь.

А искать надо себя. Налаживать отношения с собой, со своим внутренним миром. Стать себе самым лучшим другом и заботливым родителем. Научиться понимать себя и принять со всеми своими талантами и тенями, и тогда удивительным образом в жизнь начинают приходить люди, которые относятся к тебе так же, как ты к себе. Все начинается с тебя", - написала Садвакасова.

Недавно Асель Садвакасова рассказала, как преодолела страх одиночества.