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"Мой самый ужасный хейтер - я сама": Мадлен призналась, что очень строга к себе

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, призналась, что очень строга к себе и является самым большим своим хейтером, передает NUR.KZ.

Мадлен разоткровенничалась с подписчиками и отметила, что ей не страшны хейтеры. У нее завышенные требования к себе и она часто ругает себя по мелочам.

"Ни один хейтер меня не сломит, потому что самый ужасный мой хейтер - я сама", - заявила она.

Однако блогер считает, что все ошибки и привели к становлению ее личности.

"Если бы я изначально жила по-другому, той замотивированной и сильной Мадлен не было бы. Каждая ошибка и опыт привели меня сегодня туда, где я нахожусь.

Любое разочарование в людях почистило мое окружение и научило лучше в них разбираться. Опыт - это прекрасно", - заключила Мадлен и пожелала всем в этом году "перестать теребить свой мозг и оставить себя в покое", принимая свои ошибки.

Мы также писали, что Мадлен ответила хейтерам в соцсети, заявив, что не стоит ей завидовать, а лучше заняться своей жизнью.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212623-moy-samyy-uzhasnyy-heyter-ya-sama-madlen-priznalas-chto-ochen-stroga-k-sebe/

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