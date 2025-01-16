"Боль и предательство не приходят издалека": Макпал Исабекова пожелала недругам счастья

Казахстанская певица, исполнительница хита "Ноябрь" Макпал Исабекова поделилась чувствами в соцсети - она призналась, что испытала боль предательства, передает NUR.KZ.

"Боль и предательство не приходят издалека. Они всегда близко, иногда настолько близко, что мы не видим источник, потому что даже не рассматриваем его.

И предательство - это не про мои сверх ожидания или очарования и иллюзии, это про человека, которому не следовало доверять себя, свои раны, чувства, сердце", - написала Макпал.

Певица заявила, что извлекла из этого урок - нужно доверять только себе.

Артистка призналась, что распознала сущность людей, клевещущих за ее спиной и улыбающихся в лицо, когда стала мудрее.

"Разбираться с вами - это пустая трата моего драгоценного времени. Живите и будьте счастливы настолько, чтобы вас не заботила чужая жизнь, а интересовала исключительно своя", - отметила Макпал.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai