Жулдыз Абдукаримова посвятила пост отцу-имениннику и разместила редкие фото

Отец казахстанской актрисы Жулдыз Абдукаримовой отмечает свой день рождения. В честь этого ее знаменитая дочь посвятила ему пост в соцсети, опубликовав редкие фотографии, передает NUR.KZ.

"Первым учителем, вдохновителем и настоящим супергероем в жизни каждого человека, думаю, является его отец. С детства для меня он был воплощением справедливости, честности, строгости и мудрости. И только с возрастом я начинаю глубже осознавать, насколько велик человек, сумевший создать такой образ. Ведь это удается далеко не каждому", - отметила актриса.

Жулдыз рассказала, что ее отец посвятил жизнь знаниям и науке, трудился не покладая рук и передавал свои знания ученикам.

"Таков его путь. Он никогда не стремился к власти или высоким постам, оставаясь верным своему призванию и человеческой миссии. Думаете, ему не предлагали высокие должности? Предложения, конечно, были.

Даже став взрослой, я все равно чувствую перед ним благоговение, позволяю себе быть ребенком, ищу опору и защиту в нем. Я горжусь своим отцом и стараюсь оправдать его надежды. Долгих вам лет жизни, мой родной!" - написала Абдукаримова.