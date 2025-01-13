"Время не лечит": Акерке Буркитбай поделилась воспоминаниями об отце в его день рождения

Кобызистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, поделилась воспоминаниями об отце, которого потеряла 10 лет назад. Артистка призналась, что время не лечит душевные раны, передает NUR.KZ.

Накануне Акерке Буркитбай разместила в блоге фото из семейного архива.

"Папа, я очень соскучилась по вам. 12 января. День рождения моего папы, который ушел из жизни, когда ему было всего 49 лет. Если бы он был жив, мы бы сегодня отмечали его 59-летие. Но с судьбой не спорят. 10 лет уже прошло. Пусть ваша душа пребывает в раю, отец", - написала Акерке.

Подписчики поддержали горюющую дочь теплыми словами.

Сегодня Акерке записала сторис, где поблагодарила всех за неравнодушие.

"Всех благодарю за теплые слова. Прошло уже 10 лет, как нет папы. Годы пронеслись. Говорят, что время лечит. Но, по моему мнению, время не лечит, а только усиливает тоску по человеку. Но в наших силах лишь молиться и совершать правильные и хорошие поступки", - отметила она.