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"Самый добрый и скромный": Димаш Кудайберген тепло поздравил младшего брата с 18-летием

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Димаш и Мансур Кудайберген
Димаш и Мансур Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Младший брат народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена Мансур отпраздновал свой день рождения. Певец поздравил его с 18-летиеи в соцсети, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, брат. У тебя впереди много побед. Самое главное для меня, чтобы ты был счастлив. Я горжусь тем, каким ты вырос. Самый добрый и скромный 18-летний парень, которого я знаю. Всегда оставайся таким", - пожелал младшему брату знаменитый певец, опубликовав его фотографию с гитарой в руках.

К поздравлениям присоединились поклонники Димаша. Они пожелали Мансуру здоровья и творческих успехов, отметив, что его знаменитый старший брат – отличный пример для подражания.

Ранее с днем рождения Мансура поздравила и его мать – певица Светлана Айтбаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208473-samyy-dobryy-i-skromnyy-dimash-kudaybergen-teplo-pozdravil-mladshego-brata-s-18-letiem/

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