"Самый добрый и скромный": Димаш Кудайберген тепло поздравил младшего брата с 18-летием

Младший брат народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена Мансур отпраздновал свой день рождения. Певец поздравил его с 18-летиеи в соцсети, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, брат. У тебя впереди много побед. Самое главное для меня, чтобы ты был счастлив. Я горжусь тем, каким ты вырос. Самый добрый и скромный 18-летний парень, которого я знаю. Всегда оставайся таким", - пожелал младшему брату знаменитый певец, опубликовав его фотографию с гитарой в руках.

К поздравлениям присоединились поклонники Димаша. Они пожелали Мансуру здоровья и творческих успехов, отметив, что его знаменитый старший брат – отличный пример для подражания.

Ранее с днем рождения Мансура поздравила и его мать – певица Светлана Айтбаева.