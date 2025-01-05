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"Красотка номер один": отметившая Новый год в Дубае Мадлен порадовала фанатов яркими фото

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, показала фото из Дубая, где встретила Новый год. Фанаты в соцсети искупали ее в комплиментах, передает NUR.KZ.

На свежих фото Мадлен предстала в черном аутфите, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Волосы инстадива собрала в аккуратный хвост и выбрала легкий макияж с акцентом на глаза. Образ был дополнен маленькой белой сумочкой от известного бренда в форме куба.

"Красотка номер один", "Как тебе идет такой мейк", "Наша красавица", "Роскошная", "Всегда лучшая", - рассыпались в комплиментах пользователи соцсети.

Немногим ранее блогер поздравила подписчиков с Новым годом, пожелав им много путешествий и ярких впечатлений. Сама же Мадлен отправилась на новогодние праздники в Дубай.

"Я в этом году решила отметить без снега, ярко, весело и вкусно! Роскошный вечер, мой лучший Новый Год", - заявила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208296-krasotka-nomer-odin-otmetivshaya-novyy-god-v-dubae-madlen-poradovala-fanatov-yarkimi-foto/

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