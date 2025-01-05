"Счастливые родители, счастливые дети": Ерке Есмахан очаровала теплым новогодним фото с семьей

Новый год казахстанская певица Ерке Есмахан начала с публикации зимней семейной фотографии - они с супругом RaiM и двумя детьми позировали у елки с подарками, передает NUR.KZ.

"Мы благополучно начали новый 2025 год. Поздравляем! Желаем каждому из вас здоровья, счастья, богатства и любви. Пусть ваша удача умножается. Пусть наша страна будет безопасной, наша земля будет мирной, а наш народ живет в мире. Пусть все ваши мечты сбудутся.

С наилучшими пожеланиями, семья Райымбека", - гласит подпись к публикации в соцсети.

"Пусть счастье и успех будут вашими спутниками", "Женское счастье - это семья", "Желаю вам благополучных родов", "Счастливые родители, счастливые дети", "Красивая семья", - написали восхищенные поклонники в комментариях под публикацией.

Недавно мы писали, где Ерке Есмахан и ее семья отдыхали в прошлом году.