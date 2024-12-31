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"Копия мамы": Майя Бекбаева умилила Сеть фото с дочерью-студенткой

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева показала юную дочь, которая приехала на каникулы из Англии. Пользователи соцсети отметили, что девочка - копия своей мамы, передает NUR.KZ.

"Моя маленькая, взрослая дочь. Наслаждаюсь каждой минутой рядом. Благословляю. Люблю", - подписала фото Майя, на которых запечатлелась с дочерью.

Ранее Бекбаева рассказывала, что Айлин поступила в университет в Великобритании. Сейчас студентка на каникулах дома. Пользователи соцсети отметили сильное сходство матери и дочери.

"Нежный цветочек! Мама и доча - красавицы! С наступающим Новым годом! Счастья вашей семье!", "Дети - это самое прекрасное", "Какие красивые принцесса и королева", "Ваша копия", "Куколки", "Такая нежная, милая девочка", "Красавица, на папу похожа", "Копия мамы", - написали под фото в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2207123-kopiya-mamy-mayya-bekbaeva-umilila-set-foto-s-docheryu-studentkoy/

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