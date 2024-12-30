"Москва к лицу": Мадлен с молодым человеком улетели из Казахстана на Новый год
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Популярная инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, отправилась в соседнюю Россию на новогодние праздники. Блогер поделилась яркими фото из Москвы, передает NUR.KZ.
"Вот и новогоднее настроение!" - написала довольная Мадлен, опубликовав фотографии из центра Москвы.
Днем инстадива была в теплом белом свитере, кожаных брюках и светлом пальто, которое уже вечером сменила на короткое платье ярко-красного оттенка и стильный головной убор.
На Красной площади же Мамадалиева решила утеплиться, наглухо застегнув пуховик и надев теплую шапку-ушанку.
На последней фотографии в карусели снимков можно увидеть Мадлен, держащуюся за руки со своим бойфрендом.
"Вам Москва так к лицу", "Мадина, Вы шикарна", "С наступающим Новым годом!", "Вы как богиня", "Какая красивая подборка", - отметили восхищенные фанаты.
Недавно фолловеров блога Мадлен сразил ее "ангельский" образ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2206586-moskva-k-licu-madlen-s-molodym-chelovekom-uleteli-iz-kazahstana-na-novyy-god/