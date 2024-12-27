Елизавета Боярская тепло поздравила звездного отца с 75-летием

39-летняя российская актриса Елизавета Боярская тепло поздравила знаменитого отца - актера Михаила Боярского, сыгравшего главную роль в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", передает NUR.KZ.

Боярская рассказала, что ее любимому папе исполнилось 75 лет. Она отметила, что уютные вечера на даче и разговоры с родителями за чаем - это настоящее счастье.

"Папочка, с Днем Рождения! Я желаю тебе здоровья, бодрости, строить планы, придумывать желания и стремиться к их осуществлению! Любовью и заботой мы тебя окутаем с ног до головы! Мы тебя очень любим!" - рассказала она.

Она также показала черно-белое архивный снимок, на котором она запечатлена с отцом будучи еще совсем маленькой. Можно также увидеть фото молодого Боярского.

"Михаилу Сергеевичу тысячу поздравлений! Один за всех и все за одного!", "Лиза, я в детстве всегда вам завидовала: быть дочерью такого отца! Люблю его с детства, однажды видела вблизи, до сих пор помню, как сердце дрожало при встрече с легендой", "Здоровья папе", - поздравили в Сети легенду советского и российского кино.