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Улетевшая в США Асель Садвакасова рассказала, где встретит Новый год

Опубликовано:

Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, которая сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, рассказала о своих планах на празднование Нового года, передает NUR.KZ.

Садвакасова решила остаться в США - в Instagram-сторис артистка объявила, что встретит новый 2025 год в Майами. По словам казахстанской звезды, этот город ее исцеляет.

"Квартиру сняла еще на месяц и Новый год решила отметить здесь. Влюбляюсь в этот город", - призналась Асель, поделившись атмосферными фотографиями из Майами.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скрин: instagram.com/asselsadvakassova

Недавно Асель Садвакасова впервые прокомментировала свою личную жизнь после развода. У уехавшей в Штаты актрисы также спросили о ее дальнейших планах - стало известно, планирует ли она возвращаться в Казахстан.

Кроме этого, Садвакасова делилась наблюдениями о местных жителях Майами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2205810-uletevshaya-v-ssha-asel-sadvakasova-rasskazala-gde-vstretit-novyy-god/

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