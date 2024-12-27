Улетевшая в США Асель Садвакасова рассказала, где встретит Новый год
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Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, которая сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, рассказала о своих планах на празднование Нового года, передает NUR.KZ.
Садвакасова решила остаться в США - в Instagram-сторис артистка объявила, что встретит новый 2025 год в Майами. По словам казахстанской звезды, этот город ее исцеляет.
"Квартиру сняла еще на месяц и Новый год решила отметить здесь. Влюбляюсь в этот город", - призналась Асель, поделившись атмосферными фотографиями из Майами.
Недавно Асель Садвакасова впервые прокомментировала свою личную жизнь после развода. У уехавшей в Штаты актрисы также спросили о ее дальнейших планах - стало известно, планирует ли она возвращаться в Казахстан.
Кроме этого, Садвакасова делилась наблюдениями о местных жителях Майами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2205810-uletevshaya-v-ssha-asel-sadvakasova-rasskazala-gde-vstretit-novyy-god/