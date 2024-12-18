"Давайте любить наш дом": улетевшая в Замбию Асель Сагатова обратилась к казахстанцам
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Казахстанская актриса Асель Сагатова, которая сейчас находится в Африке, попозировала с местной детворой и обратилась с важным посылом к своим соотечественникам, передает NUR.KZ.
"В мире, где так много сложностей и испытаний, важно научиться ценить то, что у нас есть.
Эти африканские дети, несмотря на непростые условия, находят в себе силы радоваться жизни. Их улыбки напоминают нам о том, что настоящая сила — в любви, благодарности и умении видеть свет даже в самые непростые времена.
Давайте и мы будем находить этот свет в наших сердцах. Ценить друг друга. Беречь то, что нас окружает! Любить наш дом!" - написала Сагатова в Instagram.
Накануне пользователей Сети напугали экстремальные походы казахстанской кинозвезды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201609-davayte-lyubit-nash-dom-uletevshaya-v-zambiyu-asel-sagatova-obratilas-k-kazahstancam/