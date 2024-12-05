Асель Сагатова рассказала, зачем улетела в Замбию

Казахстанская актриса Асель Сагатова, которая накануне прилетела в Замбию, рассказала о цели своей поездки. Кинозвезда призналась, что Африка была ее детской мечтой, передает NUR.KZ.

В новой Instagram-публикации Сагатова призналась, что с детства мечтала побывать в Африке. Актриса станцевала на природе рядом с отдыхающей зеброй и поделилась сокровенным с поклонниками.

"Слетаю в Африку - осуществлю детскую мечту и освобожу место для новой. Поставлю цели на будущий год — те, что по-настоящему зажигают.

Тут же в кругу единомышленников разберу, как их лучше реализовать, и ближе познакомлюсь с собой, обрисовав свою миссию яснее и точнее", - призналась Асель.

Накануне мы писали, что улетевшая в Замбию Асель Сагатова станцевала с местными жителями.