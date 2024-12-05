Асель Сагатова рассказала, зачем улетела в Замбию
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Казахстанская актриса Асель Сагатова, которая накануне прилетела в Замбию, рассказала о цели своей поездки. Кинозвезда призналась, что Африка была ее детской мечтой, передает NUR.KZ.
В новой Instagram-публикации Сагатова призналась, что с детства мечтала побывать в Африке. Актриса станцевала на природе рядом с отдыхающей зеброй и поделилась сокровенным с поклонниками.
"Слетаю в Африку - осуществлю детскую мечту и освобожу место для новой. Поставлю цели на будущий год — те, что по-настоящему зажигают.
Тут же в кругу единомышленников разберу, как их лучше реализовать, и ближе познакомлюсь с собой, обрисовав свою миссию яснее и точнее", - призналась Асель.
Накануне мы писали, что улетевшая в Замбию Асель Сагатова станцевала с местными жителями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196566-asel-sagatova-rasskazala-zachem-uletela-v-zambiyu/