Макпал Исабекова узнала, что покойный отец хранил билет на ее концерт 14 лет (видео)

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова была тронута поступком отца, которого потеряла в прошлом году. Он долгие годы хранил билет на ее концерт в своем портмоне, передает NUR.KZ.

Ранее потерявшая отца Макпал Исабекова показала редкие архивные кадры. Она также рассказала, как ей тяжело перенести такую утрату.

"Ты был всю мою жизнь и вдруг тебя не стало. К этому "вдруг" мы, казалось, были готовы, но оказалось, что нет. Когда я думаю о тебе, у меня жжет в груди и ком подкатывает к горлу", - писала она.

Макпал нашла дома портмоне отца, а в нем - билет на ее концерт, который прошел еще в 2009 году. Видео она поделилась в своем сторис.

"Папа носил этот билет 14 лет, до конца", - рассказала она со слезами на глазах.