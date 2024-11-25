"Малыша покажете?": 53-летнюю Марину Федункив атакуют в Сети вопросами о первенце

53-летнюю Марину Федункив, участницу "Comedy Woman", забросали вопросами в соцсетях ошеломленные фанаты после публикаций в СМИ о том, что она впервые стала мамой, передает NUR.KZ.

Как сообщил СтарХит, на днях 53-летняя Марина Федункив родила первенца от мужа итальянца Стефано Маджи.

Счастливое событие произошло еще в октябре, пишет издание. Однако сама актриса никаких комментариев пока не дала.

Пользователи Instagram разделились на два лагеря - одни активно поздравляют актрису с важным событием в жизни, другие - не могут в это поверить.

Накануне Федункив написала пост и отметила аккаунт Киркорова.

"Ох, друзья! Будет что-то очень неожиданное. Черная пантера. Премьера 29 ноября", - сообщила она.

"Марина, правда, малышок родился?! Господи, здоровья Вам и малышу", "С рождением первенца!Дай Бог здоровья и маме и младенцу", "В окружении певицы, говорят, что второй тоже ребенок на подходе", "Мариночка, а малыша покажете?", "Шикарно выглядите после родов", "Так ребенок или премьера?", "Вчера только прочитала, что беременность - фейк", - отмечено в комментариях.