"Малыша покажете?": 53-летнюю Марину Федункив атакуют в Сети вопросами о первенце
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53-летнюю Марину Федункив, участницу "Comedy Woman", забросали вопросами в соцсетях ошеломленные фанаты после публикаций в СМИ о том, что она впервые стала мамой, передает NUR.KZ.
Как сообщил СтарХит, на днях 53-летняя Марина Федункив родила первенца от мужа итальянца Стефано Маджи.
Счастливое событие произошло еще в октябре, пишет издание. Однако сама актриса никаких комментариев пока не дала.
Пользователи Instagram разделились на два лагеря - одни активно поздравляют актрису с важным событием в жизни, другие - не могут в это поверить.
Накануне Федункив написала пост и отметила аккаунт Киркорова.
"Ох, друзья! Будет что-то очень неожиданное. Черная пантера. Премьера 29 ноября", - сообщила она.
"Марина, правда, малышок родился?! Господи, здоровья Вам и малышу", "С рождением первенца!Дай Бог здоровья и маме и младенцу", "В окружении певицы, говорят, что второй тоже ребенок на подходе", "Мариночка, а малыша покажете?", "Шикарно выглядите после родов", "Так ребенок или премьера?", "Вчера только прочитала, что беременность - фейк", - отмечено в комментариях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2192187-malysha-pokazhete-53-letnyuyu-marinu-fedunkiv-atakuyut-v-seti-voprosami-o-pervence/