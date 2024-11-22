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Закативший пышный той для жены блогер подарил многодетной матери-одиночке квартиру

Опубликовано:

Дархан Жолшыбеков
Дархан Жолшыбеков. Фото: instagram.com/darhanzholshybekov

Казахстанский блогер-миллионник Дархан Жолшыбеков, который на днях устроил грандиозную вечеринку в честь жены, подарил квартиру нуждающейся семье, передает NUR.KZ.

Дархан также помог и другим людям - одной женщине он вручил миллион тенге, парню-курьеру - 300 тысяч для покупки мопеда, а также снабдил продуктами несколько семей.

Блогер решил устроить сюрприз многодетной матери-одиночке, болеющей раком. Он купил для семьи квартиру.

На теплом видео Дархан запечатлелся с героиней ролика. Женщина с детьми снимала жилье, мечтая о собственном уголке. Ее мечта сбылась.

"Я получил такое известие, что вы нуждаетесь в жилье, остались без крова с пятью детьми. Поэтому мы купили вам квартиру, сестра. Это ключи от вашей квартиры, мы сейчас туда поедем, вы посмотрите, мы оформим документы, теперь у вас есть свое жилье", - отметил он.

"Это правда?" - не могла поверить в случившееся женщина и расплакалась.

В новую квартиру зашли с традиционным шашу. Многодетной матери вручили документы на недвижимость. Пользователи соцсети восхитились благородным поступком блогера.

Напомним, Дархан Жолшыбеков устроил грандиозную вечеринку в честь 26-летия жены, которой подарил внедорожник, а годом ранее - кабриолет. Он также ответил, какой гонорар выплатил Сабурову за ведение вечера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2191019-zakativshiy-pyshnyy-toy-dlya-zheny-bloger-podaril-mnogodetnoy-materi-odinochke-kvartiru/

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