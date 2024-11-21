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"Хоть картину пиши": Димаш Кудайберген поделился атмосферным фото из Будапешта

Опубликовано:

Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана, известный отечественный исполнитель Димаш Кудайберген поделился атмосферным фото из Будапешта в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Димаш не стал скрывать, что впечатлен красотой Будапешта.

"Кинематографическая погода в Будапеште. Вид с Кармелитского монастыря", - написал он.

"Шикарный вид с тобой вместе. Хоть пиши картину", "Не сразу разглядела задний фон", "Пейзаж еще красивее вместе с тобой", "Какой вид! Наслаждайся Будапештом", "Каким прекрасным видом ты делишься с нами из этого монастыря, а твой взгляд в горизонт... Скоро увидимся в Праге", - написали ему восхищенные поклонники из разных стран.

Мы также писали, что Димаш Кудайберген запечатлелся с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Димаш также показал подготовку к концертам в Европе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2190468-hot-kartinu-pishi-dimash-kudaybergen-podelilsya-atmosfernym-foto-iz-budapeshta/

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