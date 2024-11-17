Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин

Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Эту информацию подтвердил его концертный директор, а также супруга Левкина, передает NUR.KZ.

Как сообщает РБК, экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Эту информацию подтвердил РБК его концертный директор Александр

"Да, Владимир Александрович, покинул этот мир сегодня утром", - сообщил Александр.

Кроме этого, супруга певца Маруся Левкина на своей странице в Instagram опубликовала фотографию певца и подписала: "Лети мое солнышко..."

По данным Telegram-канала Mash, причина смерти Владимира Левкина - онкология лимфатической системы. С заболеванием он боролся больше 20 лет.

Певец скончался сегодня утром в больнице.

Владимир Левкин, согласно информации с портала Vokrug.tv, музыкант и актер. Он родился 6 июня 1967 в Москве.

Детство провел с семьей за границей, в Потсдаме (Германия). С шести лет начал учиться в музыкальной школе по классу баяна, затем - осваивать гитару.

В конкурсе, организованном Бари Алибасовым, решил участвовать в качестве эксперимента. То, что его приняли в "На-На", стало большой неожиданностью, поскольку певец тяготел к рок-музыке и на отборочных турах конкурса играл песни собственного сочинения.

В 1998 году певец покидает популярный коллектив, поскольку у него заканчивается контракт