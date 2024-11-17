Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин

Опубликовано:

Владимир Левкин
Владимир Левкин. Фото: instagram/vladimirlyovkin

Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Эту информацию подтвердил его концертный директор, а также супруга Левкина, передает NUR.KZ.

Как сообщает РБК, экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Эту информацию подтвердил РБК его концертный директор Александр

"Да, Владимир Александрович, покинул этот мир сегодня утром", - сообщил Александр.

Кроме этого, супруга певца Маруся Левкина на своей странице в Instagram опубликовала фотографию певца и подписала: "Лети мое солнышко..."

По данным Telegram-канала Mash, причина смерти Владимира Левкина - онкология лимфатической системы. С заболеванием он боролся больше 20 лет.

Певец скончался сегодня утром в больнице.

Владимир Левкин, согласно информации с портала Vokrug.tv, музыкант и актер. Он родился 6 июня 1967 в Москве.

Детство провел с семьей за границей, в Потсдаме (Германия). С шести лет начал учиться в музыкальной школе по классу баяна, затем - осваивать гитару.

В конкурсе, организованном Бари Алибасовым, решил участвовать в качестве эксперимента. То, что его приняли в "На-На", стало большой неожиданностью, поскольку певец тяготел к рок-музыке и на отборочных турах конкурса играл песни собственного сочинения.

В 1998 году певец покидает популярный коллектив, поскольку у него заканчивается контракт

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188515-umer-eks-solist-gruppy-na-na-vladimir-levkin/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie