Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин
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Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Эту информацию подтвердил его концертный директор, а также супруга Левкина, передает NUR.KZ.
Как сообщает РБК, экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Эту информацию подтвердил РБК его концертный директор Александр
"Да, Владимир Александрович, покинул этот мир сегодня утром", - сообщил Александр.
Кроме этого, супруга певца Маруся Левкина на своей странице в Instagram опубликовала фотографию певца и подписала: "Лети мое солнышко..."
По данным Telegram-канала Mash, причина смерти Владимира Левкина - онкология лимфатической системы. С заболеванием он боролся больше 20 лет.
Певец скончался сегодня утром в больнице.
Владимир Левкин, согласно информации с портала Vokrug.tv, музыкант и актер. Он родился 6 июня 1967 в Москве.
Детство провел с семьей за границей, в Потсдаме (Германия). С шести лет начал учиться в музыкальной школе по классу баяна, затем - осваивать гитару.
В конкурсе, организованном Бари Алибасовым, решил участвовать в качестве эксперимента. То, что его приняли в "На-На", стало большой неожиданностью, поскольку певец тяготел к рок-музыке и на отборочных турах конкурса играл песни собственного сочинения.
В 1998 году певец покидает популярный коллектив, поскольку у него заканчивается контракт
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2188515-umer-eks-solist-gruppy-na-na-vladimir-levkin/