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"Сегодня ей исполнилось бы 45": Эльмира Толегенова посвятила теплые строки умершей маме

Опубликовано:

Эльмира Толегенова
Эльмира Толегенова. Фото: instagram.com/elt6i

Блогер-миллионник Эльмира Толегенова посвятила теплый пост своей умершей матери и растрогала подписчиков Instagram. Она также разместила фото с мамой, передает NUR.KZ.

Эльмира призналась, что очень скучает по маме.

"Сегодня моей маме исполнилось бы 45 лет. Такая молодая, такая яркая, моя мамуля. С каждым годом болит сильнее, и, нет, не легче.

Я так скучаю по нашим разговорам, по твоим рукам, которые гладили мою голову. Грущу от того, что не с кем разделить радость или печаль, так не хватает твоей любви и поддержки… Цените каждый миг, проведенный со своим родителями", - написала она.

На фото, которые Эльмира разместила в своем блоге, она вместе со своей красавицей-мамой. На днях Толегенова отметила 28-летие на пляже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2187933-segodnya-ey-ispolnilos-by-45-elmira-tolegenova-posvyatila-teplye-stroki-umershey-mame/

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