"Сегодня ей исполнилось бы 45": Эльмира Толегенова посвятила теплые строки умершей маме

Блогер-миллионник Эльмира Толегенова посвятила теплый пост своей умершей матери и растрогала подписчиков Instagram. Она также разместила фото с мамой, передает NUR.KZ.

Эльмира призналась, что очень скучает по маме.

"Сегодня моей маме исполнилось бы 45 лет. Такая молодая, такая яркая, моя мамуля. С каждым годом болит сильнее, и, нет, не легче.

Я так скучаю по нашим разговорам, по твоим рукам, которые гладили мою голову. Грущу от того, что не с кем разделить радость или печаль, так не хватает твоей любви и поддержки… Цените каждый миг, проведенный со своим родителями", - написала она.

На фото, которые Эльмира разместила в своем блоге, она вместе со своей красавицей-мамой. На днях Толегенова отметила 28-летие на пляже.