Кайрат Нуртас показал, как отдыхает в заснеженных горах

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал в соцсети атмосферное видео, снятое в заснеженных горах, и порадовал своих верных фанатов, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас показал, как отдыхает в горах. На атмосферном видео артист в белом махровом халате выходит за дверь своего номера, перед ним предстает картина - горы в снегу, затем певец вновь заходит в комнату и подходит к панорамным окнам, откуда открывается не менее прекрасный снежный пейзаж.

Видно, что Кайрат и сам был впечатлен увиденным и постарался передать красоту казахстанской природы своим фанатам через опубликованное видео.

"Наш мир так чудесен", "Это и называется жить полной жизнью?", "Какие красивые места, дай Аллах и нам там отдохнуть", "Кайрату все идет", - отметили в соцсети.