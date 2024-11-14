Кайрат Нуртас показал, как отдыхает в заснеженных горах
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Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал в соцсети атмосферное видео, снятое в заснеженных горах, и порадовал своих верных фанатов, передает NUR.KZ.
Кайрат Нуртас показал, как отдыхает в горах. На атмосферном видео артист в белом махровом халате выходит за дверь своего номера, перед ним предстает картина - горы в снегу, затем певец вновь заходит в комнату и подходит к панорамным окнам, откуда открывается не менее прекрасный снежный пейзаж.
Видно, что Кайрат и сам был впечатлен увиденным и постарался передать красоту казахстанской природы своим фанатам через опубликованное видео.
"Наш мир так чудесен", "Это и называется жить полной жизнью?", "Какие красивые места, дай Аллах и нам там отдохнуть", "Кайрату все идет", - отметили в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2187477-kayrat-nurtas-pokazal-kak-otdyhaet-v-zasnezhennyh-gorah-video/