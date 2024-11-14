"Кто скажет, что ей скоро 70?!": Макпал Исабекова показала свою стильную маму

Казахстанская певица Макпал Исабекова, исполнительница хита "Ноябрь", показала в соцсети свою маму, которой в следующем году исполнится 70 лет, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова, которой фанаты не раз делали комплименты по поводу внешности, решила показать свою маму, которая отлично выглядит в свои 69 лет.

Макпал запечатлела маму перед выходом из дома, на ней были светлый спортивный костюм, легкая бежевая курточка и черная беретка. К образу мама певицы добавила бежевую сумочку и светлую спортивную обувь. Женщина улыбалась, глядя в камеру.

"Мамочка-стильняшка поехала по делам. Кто скажет, что ей в следующем году будет 70?!" - отметила Макпал.

Мама Макпал Исабековой. Скрин: instagram.com/makosyai

Напомним, недавно Макпал Исабекова показала мужа и раскрыла его национальность.