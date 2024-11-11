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"Уважение, проявленное к старшим": Беркут приятно удивил Макпал Жунусову

Опубликовано:

Беркут и Макпал Жунусова
Беркут и Макпал Жунусова. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова рассказала о случайной встрече с коллегой - певцом Айбеком Жансеитовым, именуемым на сцене Беркутом, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова рассказала, что гуляла накануне с дочерью Мерей в торговом центре, они сделали покупки для дома. Там они встретились с родственниками и решили посидеть в кафе. Оказалось, что и Беркут с семьей сидел неподалеку.

"Когда хотели оплатить счет, то нам сказали, что все уже оплачено. Оплатил Беркут. Спасибо большое, самое главное - это же внимание друг к другу. Счастья твоей семье, пусть твои родители живут до ста лет", - написала Макпал Жунусова.

"Беркут - настоящий мужчина, Аиша - хорошая келин", "Это уважение, проявленное к старшим", "Много людей, которые вас уважают", "Молодец, Беркут", - отреагировали комментаторы в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2185563-uvazhenie-proyavlennoe-k-starshim-berkut-priyatno-udivil-makpal-zhunusovu/

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