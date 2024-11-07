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"О, Зубастик": Беркут встретился с легендарным футболистом Роналдиньо в Дубае (видео)

Опубликовано:

Беркут и Рональдиньо
Беркут и Рональдиньо. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский артист Айбек Жансеитов, выступающий под псевдонимом Беркут, пожал руку бразильскому футболисту Роналдиньо. Спортсмен передал привет детям певца, передает NUR.KZ.

Видео со встречи Беркута и Роналдиньо казахстанский певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Они пожали друг другу руки и поулыбались на камеру.

Бразильский футболист передал теплый привет сыновьям Беркута - Омару и Зейну.

"О, Зубастик! Он же Рони, он же Дино, он же Роналдиньо", "Красавчик", "Это Майкл Джексон в футболе", "Как это возможно вообще?", "Легенда", - написали удивленные подписчики блога Беркута в соцсети.

Роналдиньо был лучшим футболистом мира по версии ФИФА два года подряд - в 2004 и 2005 году. С 2003 по 2008 год он играл за "Барселону", после чего перешел в итальянский "Милан", где выступал до 2011 года. В 2002 году он стал чемпионом мира, в 2005 - обладателем "Золотого мяча".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2184339-o-zubastik-berkut-vstretilsya-s-legendarnym-futbolistom-ronaldino-v-dubae-video/

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