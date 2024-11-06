"Должна быть не только красивой": муж Бекбаевой пошутил насчет обязанностей хорошей жены

Супруг отечественной телеведущей и продюсера Майи Бекбаевой Адиль Нуртай рассказал, чем должна заниматься хорошая жена. Шутку оценили в соцсети, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Адиль Нуртай и Майя Бекбаева улетели отдыхать в Камбоджу. Супруги не только наслаждаются отпуском, компанией друг друга, но и снимают фото на память.

"Женщина должна быть не только красивой и мудрой, хранить очаг и воспитывать твоих детей, уважать родителей, быть внимательной к родственникам и друзьям, хорошая жена должна так же гармонично прикрывать твой живот на фотографиях", - написал Адиль Нуртай разместив фото с любимой супругой.

Шутку оценила сама Майя, она оставила смеющийся смайлик под публикацией. Подписчики также прокомментировали пост Адиля.

"Жена у вас красавица", "В каждой шутке есть доля правды", "Очень красивая пара", "Красивые", - написали комментаторы.