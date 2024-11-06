Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Должна быть не только красивой": муж Бекбаевой пошутил насчет обязанностей хорошей жены

Опубликовано:

Майя Бекбаева с мужем
Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/adil__nurtai

Супруг отечественной телеведущей и продюсера Майи Бекбаевой Адиль Нуртай рассказал, чем должна заниматься хорошая жена. Шутку оценили в соцсети, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Адиль Нуртай и Майя Бекбаева улетели отдыхать в Камбоджу. Супруги не только наслаждаются отпуском, компанией друг друга, но и снимают фото на память.

"Женщина должна быть не только красивой и мудрой, хранить очаг и воспитывать твоих детей, уважать родителей, быть внимательной к родственникам и друзьям, хорошая жена должна так же гармонично прикрывать твой живот на фотографиях", - написал Адиль Нуртай разместив фото с любимой супругой.

Шутку оценила сама Майя, она оставила смеющийся смайлик под публикацией. Подписчики также прокомментировали пост Адиля.

"Жена у вас красавица", "В каждой шутке есть доля правды", "Очень красивая пара", "Красивые", - написали комментаторы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2183747-dolzhna-byt-ne-tolko-krasivoy-muzh-bekbaevoy-poshutil-naschet-obyazannostey-horoshey-zheny/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie