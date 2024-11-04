"Иногда я делаю вид, что нормальная": Маржан Арапбаева отшутилась по поводу характера

Отечественная певица, заслуженный деятель Казахстана Маржан Арапбаева разместила в соцсети фото с отдыха в экзотической стране и рассказала о своем характере, передает NUR.KZ.

Маржан с семьей улетела на отдых во Вьетнам. Фото с отпуска певица разместила в своем блоге.

"Знаете, иногда я делаю вид, что нормальная. Но это становится скучным, и я снова становлюсь собой. Но здесь я выгляжу нежной, что нехарактерно для меня", - написала она.

На фото Арапбаева запечатлелась стоя босыми ногами на песке в длинном черном платье с разрезами. Волосы артистки украсил большой белый цветок.

"Красотка моя", "Вы все моложе и краше", "Как девятиклассница", "Хорошего вам отдыха. Творческого вдохновения на новые хиты. Прекрасная женщина", - отметили в соцсети.