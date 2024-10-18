"А зять наш - просто краш!": Айгуль Иманбаева побывала с мужем в Голливуде (видео)

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева показала, как с новым мужем побывала в Голливуде. Фанаты пожелали счастья и семейного благополучия любящим супругам, передает NUR.KZ.

Не так давно Айгуль Иманбаева очаровала фото с новым мужем и посвятила ему трогательные строки. На днях супруги улетели в США, певица поделилась теплым видео с мужем из Лос-Анджелеса.

Пара успела отдохнуть в Голливуде. Кадры артистка разместила в своем блоге. На них она, не скрывая счастья, прогуливается в обнимку с мужем.

"Привет от нас из Голливуда", - подписала она видео.

"Будьте счастливы, пусть всегда на вашем лице сияет улыбка", "А зять наш - просто краш", "Пусть и нам посчастливится съездить в Голливуд", "Давайте больше видео", "Как круто", - гласят комментарии под постом.