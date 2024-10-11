"Голубые глаза и волосы, как пшеница": Баян Алагузова описала внешность младших дочерей

В своем интервью для YouTube-проекта "Syrlasu" казахстанская актриса и продюсер поделилась откровениями о внешности Алисы и Алмы, а также рассказала историю выбора имен, передает NUR.KZ.

В интервью своей старшей дочери Айсауле Бакытбек продюсер рассказала об особенностях внешности младших дочерей - Алисы и Алмы.

"Алиса очень светлая, Алмуша смугловатая. Алма - копия Турсена (Алагузов - муж Баян - прим. ред.). Я нашла его детскую фотографию, и он был в шоке - это просто идентично.

А Алиса совсем интересная получилась - она светлая, у нее голубые, серо-голубые светлые глаза, светлые волосы, прям как пшеница, и она очень похожа на Айару (вторая дочь Баян - прим. ред.). Ей ее имя очень идет, она прям Алиса. А Алмушка - вот прям Алмушка", - призналась Баян.

Имена, по словам Алагузовой, она выбирала сама - ее супруг сказал, что ему "достаточно того, что они - Алагузовы, и что они - Турсенгалиевны".

"Первое имя вообще не обсуждалось - оно было озвучено мной еще 8 лет назад. Я тогда сказала, что если у нас появится дочь, она будет Алисой. Турсен сказал: "Алиса - так Алиса".

А со вторым именем мы немного застряли. Я предлагала разные варианты. Месяцу к пятому я остановилась на имени Дамеля. Хорошее значение. Но все равно что-то не то. Месяца за три мне приснился сон, в котором мне абсолютно четко говорят одно предложение: "Вторую дочь назовите Алма. Вы будете называть ее Алмуша. А на западе она будет Альма". Я просыпаюсь с четким указанием и сказала, что знаю, как назову дочь", - заключила Алагузова.

Напомним, в рамках этого интервью Баян Алагузова рассказывала историю появления на свет Алисы и Алмы с разницей в 15 дней.