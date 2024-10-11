"Благодарю за мудрость": Николай Басков показал красавицу-маму в день ее рождения

Народный артист России, эстрадный и оперный певец Николай Басков показал красавицу-маму в соцсети и посвятил ей трогательный пост в ее день рождения, передает NUR.KZ.

"Моя дорогая и горячо любимая мамочка, от всего сердца с днем твоего рождения! Будь счастлива, здорова, мечтай и пусть сбудутся все твои мечты!

Я благодарю Бога за то, что он мне послал именно такую маму, как ты. Благодарю за мудрость, поддержку и твою материнскую любовь!" - написал Басков в своем блоге, где и разместил фото горячо любимой мамы.

Подписчики артиста тут же отреагировали на трогательную публикацию. К добрым пожеланиям присоединились Валерия, Зара, Олеся Судзиловская, Наташа Королева, Сергей Лазарев и другие представили российского шоу-бизнеса.

"Елена Николаевна! Невероятно красивая, бесконечно нежная, жизнелюбивая и светлая, будьте здоровы, спокойны и счастливы за своего уникального, талантливейшего сына!", "Женщина-красота, женщина-душа. Колюня, передай мамочке от нас поздравления и самые наилучшие пожелания. Она воспитала прекрасного сына, ты ее гордость, а она - твоя", "С днем рождения твою самую главную женщину в мире!", "Какая у вас интересная мама", - написали в Сети.