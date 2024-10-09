Асель Аскар напела "Көзімнің қарасы" на сафари и похвасталась знанием английского языка (видео)
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Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар показала небольшой влог, снятый во время поездки на сафари в Дубае - инстадива насладилась вечерними видами и местной кухней, передает NUR.KZ.
Асель Аскар решила провести время в Дубае необычным способом - инстадива отправилась на сафари. По дороге общительная актриса успела побеседовать с водителем внедорожника на английском языке, а потом, вспомнив родную землю, решила напеть отрывок легендарной казахской песни "Көзімнің қарасы".
Будучи на сафари, Аскар успела попробовать изыски местной кухни и поделиться впечатлениями.
Рассказывая подписчиком своего Instagram-блога об этом необычном опыте, Асель призналась, что почувствовала себя ведущей трэвел-шоу.
"Время пролетело очень быстро. Гид, локация, отсутствие экстрима, культура, история, еда, программа, комфорт, удобства, лагерь, погода… все благоволило тому, чтобы просто наслаждаться моментом и получить новые эмоции", - призналась актриса.
Накануне Асель Аскар делилась фотографиями с этого путешествия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2172097-asel-askar-napela-k-z-mn-arasy-na-safari-i-pohvastalas-znaniem-angliyskogo-yazyka-video/
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