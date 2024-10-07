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RaiM показал редкое фото родителей в соцсети

Опубликовано:

RaiM
RaiM. Фото: instagram.com/raimusican

Казахстанский исполнитель Райымбек Бактыгереев, выступающий под псевдонимом RaiM, поделился личной фотографией в Instagram, на которой изображены его мать и отец, передает NUR.KZ.

RaiM редко показывает свою семью в социальных сетях, за исключением супруги Ерке Есмахан и ее старшего сына Муслима. Сегодня, однако, исполнитель хитов "Oh My Love" и "Жаным-ау, сен" решил сделать исключение и выложил свежий снимок своих родителей.

Улыбающиеся мать и отец Бактыгереева запечатлелись на фоне осенней природы - теплую фотографию поклонники артиста смогли оценить в Instagram-сторис.

Родители Райымбека Бактыгереева (RaiM)
Родители Райымбека Бактыгереева (RaiM). Фото: instagram.com/raimusican

Мы также писали, что супруга Райымбека, певица Ерке Есмахан, рассказала о прозвище, которым он ее называет.

Недавно RaiM опубликовал отрывок новой песни в соцсети - композиция записана при участии Муслима, старшего сына Ерке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2171068-raim-pokazal-redkoe-foto-roditeley-v-socseti/

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