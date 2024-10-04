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Эминем станет дедушкой: фанаты увидели рэпера со слезами на глазах (видео)

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Рэпер Эминем с дочерью
Рэпер Эминем с дочерью. Фото: youtube.com/eminemmusic

51-летний рэпер Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, объявил, что станет дедушкой - в новом клипе на песню "Temporary" он показал множество личных кадров, передает NUR.KZ.

Настоящим сюрпризом для всех фанатов легендарного рэпера стал его новый клип на песню "Temporary", записанную в дуэте со Скайлар Грей.

Композиция стала посвящением его дочери Хейли, поэтому клип состоял из семейных архивов и более новых кадров, снятых в ходе недавней свадьбы девушки.

"Дорогая, будь сильной, я знаю, что я был твоей опорой. И я все еще остаюсь ею, прощаться всегда нелегко, почему ты плачешь? Просто остановись. Хейли, детка, вытри слезы, это не навсегда", - говорится в тексте песни.

Плакала, однако, не только Хейли, но и сам Эминем - увидев любимую дочь в свадебном платье, ему пришлось вытирать слезы с глаз.

Поклонники также смогли увидеть реакцию Эминема на то, что он скоро станет дедушкой - Хейли подарила отцу футболку с надписью "Дедушка" на спине. После этого она вручила ему снимок УЗИ, на котором видно плод - 51-летний артист явно был шокирован.

Поклонники тоже не могли сдержать эмоций.

"Видеть плачущего Эминема - это самое "человечное" зрелище на моей памяти", "Проплакала все видео так, будто это моя семья", "Самый жесткий рэпер в мире плачет. Я плачу вместе с ним", "Это слишком прекрасно! Поздравляю с грядущим статусом дедушки", - написали они в комментариях под видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2169721-eminem-stanet-dedushkoy-fanaty-uvideli-repera-so-slezami-na-glazah-video/

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