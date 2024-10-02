"Выросла дива": Баян Алагузова расхвалила старшую дочь (видео)

Баян Алагузова сообщила, что даст эксклюзивное интервью своей старшей дочери Айсауле Бакытбек. Ожидается, что в беседе раскроется тайна рождения двух дочерей продюсера, передает NUR.KZ.

Алагузова записала Instagram-сторис в машине по дороге на интервью. Баян расхвалила свою старшую дочь Айсауле Бакытбек, которой вот-вот расскажет, как появились на свет две ее дочери - Алиса и Алма.

"Вообще жизнь такая интересная штука - рожаешь ребенка, он маленький, ты не знаешь, кто из него вырастет. И вырастает такая вот умная, талантливая дива, инфлюенсер, блогер, деловая мама, бизнесвумен. И ты едешь давать ей эксклюзив. И она является твоей родной дочерью", - сказала Баян.

Продюсер добавила, что очень гордится Айсауле, и публично обратилась к ней.

"Хочу тебе сказать, что ты очень талантливый интервьюер. У тебя это получается гораздо лучше, чем у многих. Мне очень нравится давать тебе интервью - ты всегда очень деликатна, умна и интеллигентна", - заключила Алагузова.