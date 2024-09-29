"Хочется показать ему весь мир": Мария Погребняк поделилась фотографией новорожденного сына

Бизнесвумен, блогер-миллионник Мария Погребняк, взявшая, судя по ее профилю в соцсети, фамилию нового мужа и ставшая Головинской, порассуждала о радости быть родителями, передает NUR.KZ.

В Insragram-аккаунте Марии Головинской (Погребняк) появилось новое нежное фото с новорожденным сыном. Став мамой в четвертый раз 6 сентября, бизнесвумен делится с подписчиками своими мыслями о том, как дети меняют жизнь к лучшему.

"Я родила своего первого ребенка в 19 лет. Меня рождение ребенка очень изменило, но я не могу сказать, что это ограничило мою свободу. Наоборот, я с ребенком ходила везде! У меня не было няни, но это не мешало мне ходить на маникюр, гулять с подругами в парке или даже вечером посидеть в кафешке", - пишет Погребняк, продолжая свою мысль о том, что "ребенок — это вообще не помеха, он наоборот мотивирует наслаждаться жизнью".

Она пишет, что появление малыша "дает мощный заряд мотивации и мужчинам", что дети сближают супругов и родных и делают жизнь счастливее.

Стоит отметить, что Мария действительно много делится в своем Instagram снимками как с новорожденным ребенком, так и со временем своей беременности.

Добавим, РБК Life напоминали, что ранее Мария Погребняк (девичья фамилия — Шаталова) была замужем за футболистом Павлом Погребняком. В июле прошлого года она подала на развод после 17 лет брака. В этих отношениях на свет появилось трое детей — сыновья Павел, Алексей и Артем.

А в мае 2024 года Мария объявила, что снова выходит замуж, и опубликовала снимок с обручальным кольцом. Лицо возлюбленного блогер на фото скрыла. Она объясняла ранее, что ее избраннику не нравится медийность.

Добавим, после смены фамилии стало очевидно, что информация СМИ, называвших ее избранником предпринимателя Игоря Головинского, была верной.