"Такой красивый мальчик": Майя Бекбаева показала подросшего сына (видео)

Известная казахстанская телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева показала подросшего сына Жангира и тепло поздравила его с днем рождения в соцсети, передает NUR.KZ.

На коротком видео можно увидеть сына Бекбаевой совсем еще маленьким. А после перед нами предстает уже подросток.

"Жангир! Сегодня тебе 13! Такое счастье видеть твое взросление, твою расцветающую мужественность и серьезность.

Каждый день выходя из дома ты идешь познавать такой разный и сложный мир, ты с ним один на один, он проверяет тебя на прочность, мой мальчик.

Главное, чтобы ты знал, что у тебя есть место, где примут и твое дурное настроение и желание побыть одному и все, что сопутствует твоему непростому возрасту. Любим тебя, верим в тебя, всегда рядом с тобой!" - написала Майя.

"Спасибо, Майечка, тебе за такого внука!" - отреагировала свекровь теледивы.

"Спасибо за сына", - поблагодарил Майю муж.

Публикацию также прокомментировали пользователи соцсети.

"О Боги, ну какой красивый вырос", "С днем рождения, такое редкое красивое имя", "Такой красивый мальчик!", "Пусть живет до ста", - поздравили именинника подписчики.